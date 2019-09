Fifa 20: 11 Français parmi les 100 meilleurs joueurs

Alors que Fifa 20 sera disponible le 27 septembre prochain, EA Sports continue son teasing. Après avoir dévoilé les notes de Zinedine Zidane, le développeur canadien a dévoilé les 100 meilleurs joueurs du jeu en activité, dans laquelle figure 11 Français.

Outre Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Paul Pogba, on retrouve: Hugo Lloris, Samuel Umtiti, Raphaël Varane, Aymeric Laporte, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Karim Benzema et Alexandre Lacazette. Ces joueurs devraient être crédités, au minimum, d'une note de 85 (sur 100).

Les deux égéries Eden Hazard et Virgil Van Dijk figurent aussi dans la liste, tout comme Lionel Messi, Neymar et Cristiano Ronaldo. EA Sports a indiqué que les notes seraient annoncées le 9 septembre prochain.