FFF : Noël Le Graët n'abdique pas et croit encore à sa place au sein de la Fédération

Voilà maintenant bientôt trois semaines que Noël Le Graët a été mis en retrait de son poste de président de la Fédération Française de Football. Une décision survenue après que l'homme de 81 ans ait tenu des propos polémiques à l'encontre de la légende de l'Équipe de France, Zinédine Zidane. Mais les problèmes ne se sont pas arrêtés là puisqu'il a été, ensuite, visé par une enquête de harcèlement sexuel pour laquelle il nie toujours toutes les accusations à son encontre.

Un climat délétère qui laisse à croire que Noël Le Graët doit démissionner face à toute cette pression, en vain. En effet, selon les informations de RMC Sport, le natif de Bourbriac ne compte pas abdiquer et se rend encore régulièrement au siège de la Fédération Française de Football où son bureau est toujours à sa disposition bien qu'il ne traite plus aucun dossier.

Du côté de sa famille, et plus précisément de sa femme et de sa fille, son cas inquiète. Elles lui auraient demandé d'entendre raison et de démissionner officiellement de son poste suite aux vagues qui surviennent au sein de la Fédération Française de Football. Mais l'homme fort de la FFF ne semble pas encore décidé.