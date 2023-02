FFF : Noël Le Graët démissionne !

Ce mardi, le comité exécutif de la Fédération française de football se réunissait exceptionnellement pour décider du sort de son président, Noël Le Graët, en poste depuis 2011. Si ce dernier avait été poussé vers la sortie et mis en retrait de ses fonctions au sein de la Fédération, il refusait jusqu'ici de démissionner, et ce malgré les demandes de son entourage. Le 15 février dernier, les trois inspecteurs de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) ont rendu les conclusions de leur audit à la ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra.

Après les révélations de ce rapport accablant pour le dirigeant, le Comex s'est réuni pour un rassemblement sous tension. Ce mardi, Noël Le Graët a officiellement présenté sa démission de son poste de président de la FFF et a été acceptée par les autres membres. Pour l'heure, il sera temporairement remplacé par Philippe Diallo.