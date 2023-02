FFF : Jean-Michel Aulas s'exprime sur Noël Le Graët

Depuis les révélations du mensuel So Foot quelques mois plus tôt, la Fédération française de football traverse une crise d'ampleur au cours de laquelle son président a été mis en retrait de ses fonctions. Mercredi 15 février, les trois inspecteurs de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) ont rendu les conclusions de leur audit à la ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra. Accablant pour Noël Le Graët, dont le comportement auprès des femmes a été jugé inacceptable, ce rapport pousse le dirigeant de la FFF vers la sortie. Dans un entretien accordé à L'Équipe, le patron de l'OL Jean-Michel Aulas s'est exprimé sur Le Graët, avec lequel il communique régulièrement.

"Je pense qu'il aurait intérêt à prendre du recul pour assurer sa défense et pouvoir expliquer, dans ce qui lui a été reproché, ce qui est acceptable et ce qui, de son point de vue, ne l'est pas. Je souhaite vraiment qu'il soit dans cette perspective de faire passer l'intérêt de la Fédération avant son intérêt personnel. On verra demain (mardi) ce qu'il en est, mais j'ai bon espoir. C'est quelqu'un de bien qui a pris conscience que la Fédération pouvait, au gré de ce qui se passe actuellement, être très pénalisée. Donc, je pense qu'il ne va pas rajouter à son problème personnel un problème à la Fédération, qui pour lui passe avant tout. Noël veut faire passer l'intérêt de la FFF avant le sien." a déclaré Jean-Michel Aulas dans les colonnes de L'Équipe.