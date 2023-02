FFF : Amélie Oudéa-Castéra réagit au départ de Noël Le Graët

Ce mardi, Noël Le Graët a démissionné de son poste de président de la Fédération française de football quinze jours après la publication d'un rapport accablant diligenté par le ministère des sports. Si la ministre des sports elle-même, Amélie Oudéa-Castéra, avait déjà pressé le dirigeant vers cette voie à la publication du rapport, elle a réagi à la nouvelle dans une déclaration faite à l'AFP et estime que Noël Le Graët a pris "la bonne décision pour la FFF et pour lui-même".

"J'ai confiance dans l'avenir de la FFF, dans la qualité de ses équipes et dans la capacité de ses instances à tirer les leçons des derniers mois pour en sortir plus fortes, au service du football français" a-t-elle ajouté dans sa déclaration. La fédération française de football "va désormais pouvoir repartir de l'avant et tout mettre en œuvre, sous la présidence intérimaire de Philippe Diallo, pour sortir de la crise avec en ligne de mire de prochaines échéances démocratiques" a affirmé Amélie Oudéa-Castéra.