FFF : Amélie Oudéa-Castéra en remet une couche sur Noël Le Graët

Depuis quelques mois, Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, est dans l'œil du cyclone médiatique et populaire. Il est accusé de harcèlement sexuel et une enquête a été ouverte à son encontre. En outre, après avoir tenu des propos durs à l'égard de Zinedine Zidane sur les ondes de RMC, il a été temporairement mis en retrait de ses fonctions par le comité exécutif de la FFF. La Ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a également mis la pression sur l'homme de 81 ans et a récemment encore réitéré ses critiques dans une interview accordée à La Dépêche du Midi. Il est possible qu'il perde son poste de président de la FFF dans les prochains jours.

"Le Comité exécutif a pris la décision de le mettre en retrait (le 11 janvier dernier). C'est une volonté de réaction que j'ai saluée. Ses membres ont fait le choix d'attendre les conclusions de l'audit de l'Inspection générale de l'Éducation pour prendre une décision plus définitive sur sa gouvernance. Les conclusions seront communiquées le 30 janvier prochain. Ils auront ainsi la capacité, sur pièces, de prendre leur décision et leurs responsabilités jusqu'au bout. Dans les fonctions d'un président, il y a notamment une dimension de représentation. Et sur ce plan, la faillite de Noël Le Graët est consommée."