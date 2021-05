Fernando Torres, l’improbable come-back

C'est un bien mystérieux message que les internautes, et surtout les fans de Fernando Torres, ont découvert ce mardi en fin d'après-midi. Sur les réseaux sociaux, l'Espagnol a posté une photo de son fameux numéro 9, avec une phrase énigmatique : "Je ne vois la vie que d'une seule façon : jouer. C'est pour cela que j'ai décidé de revenir. Ce vendredi, je vous dévoilerai à quel endroit."

Aujourd'hui âgé de trente-sept ans, l'ancien chouchou de l'Atlético de Madrid passé également par Liverpool et Chelsea n'a donc plus joué depuis pratiquement deux ans. Difficile d'imaginer qu'il puisse reprendre le football au plus haut niveau.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝙵𝙴𝚁𝙽𝙰𝙽𝙳𝙾 𝚃𝙾𝚁𝚁𝙴𝚂 (@fernandotorres)

Ce message est-il alors en lien avec une quelconque campagne publicitaire ? S'agît-il d'un nouveau projet qui concerne une tout autre activité ? Impossible de le deviner pour le moment. Ce vendredi, "El Niño" lèvera le voile sur ce mystère.