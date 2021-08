Madame Fékir à l'initiative du projet





























L’Algérie traverse actuellement une période très délicate en raison de la résurgence du Covid-19 en son territoire. Chaque jour, des dizaines de morts sont recensés dans les quatre coins du pays à cause de la pandémie. Les autorités sont dépassées et les efforts du peuple ne suffisent pas pour contrer le fléau. Face à cette situation,Le projet a été lancé par Nadia Fekir, qui n’est autre que l’épouse de Nabil, l’international français aux origines algériennes. Et elle a été soutenue dans cette initiative par les compagnes de Brahimi, de Mandi et de Zouma.L’argent récolté permettra notamment de financer les concentrateurs d’oxygènes, qui sont en manque dans les différents hôpitaux.Plusieurs stars algériennes ont déjà participé à cette cagnotte, dont le capitaine de la sélection Riyad Mahrez.et appeler à l’union sacrée. Franck Ribéry, dont l’épouse est algérienne, a aussi fait montre de sa générosité avec un gros chèque signé. En somme, l’initiative a porté ses fruits et la médiatisation de cet élan de solidarité pourrait vite avoir un effet boule de neige.