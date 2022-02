C’est non négociable. Le FC Twente a indiqué jeudi que l’avenir de Jody Lukoki ne s’inscrivait plus chez lui. « Rester au club n’est pas une option », figure parmi les solutions envisagées pour se séparer du joueur, peut-on lire dans un communiqué.



Le club actuellement cinquième du championnat des Pays-Bas a été choqué par les agissements de Lukoki, originaire de la RD Congo. Il a été jugé pour violences conjugales pour des faits situés entre octobre dernier et janvier de cette année.

Un ancien espoir de l'Ajax

L’ailier de 29 ans a été condamné à 80 heures de travaux d'intérêt général et deux semaines de prison avec sursis. Le tout assorti de trois ans de mise à l'épreuve, précisent les médias néerlandais.



Arrivé libre en juillet dernier, le natif de Kinshasa n’avait pas disputé une seule minute sous le maillot du FC Twente. Celui qui a été formé à l’Ajax Amsterdam s’était gravement blessé en arrivant aux Pays-Bas.