FC Porto : Casillas prend sa retraite

"Avant de lancer sa candidature, Iker Casillas a tenu à venir me voir à Porto pour me communiquer sa décision qu'il mettrait fin à sa carrière" a déclaré le président du FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa. Le gardien de 38 ans avait été victime d'un infarctus à l'entraînement en avril 2019 avec le club du Dragon et avait rejoint le staff de l'équipe première durant sa convalescence, sans rejouer de match officiel. "San Iker" met ainsi un point final à une carrière sportive exceptionnelle, couronné d'un titre de champion du monde et de deux Euro avec l'Espagne, mais aussi trois Ligue des Champions et cinq Liga avec le Real Madrid.