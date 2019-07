FC Porto: Casillas intègre l'encadrement

Victime d'un infarctus au mois de mai dernier, Iker Casillas est depuis en convalescence. Le gardien de but espagnol, qui se remet encore, va intégrer l'encadrement de son club du FC Porto, en attendant de pouvoir reprendre la compétition.

Dans un communiqué publié ce lundi par le club portugais, Casillas est nommé coordinateur entre les joueurs et la direction. Il assurera également la liaison entre l'entraîneur et l'équipe. Le communiqué ajoute que les fonctions de l'ancien du Real Madrid ne sont pas figées et pourront être étendues.

⚪ @IkerCasillas fará parte do staff diretivo da equipa de futebol, enquanto recupera do problema de saúde.

"Vou fazer a ligação entre a equipa e o clube."

"Que todos juntos possamos fazer uma grande época"

Notícia completa https://t.co/3yJTdPS57b#FCPorto pic.twitter.com/0NUWqxR5E8 — FC Porto (@FCPorto) 15 juillet 2019

"Je vais tenter de faire de mon mieux pour aider mes coéquipiers", a précisé Casillas, qui ne met par ailleurs pas fin à sa carrière de footballeur et espère bien reprendre du service rapidement.