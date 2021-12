FC Nantes : Des supporters condamnés à de la prison avec sursis

Le verdict est tombé pour les trois supporters du FC Nantes coupables de violences et dégradations ayant eu lieu fin mai, au stade de la Beaujoire. Alors que club (joueurs et staff) célébrait son maintien en Ligue 1 suite à un barrage remporté face à Toulouse ((2-1 ; 0-1), une cinquantaine de personnes cagoulées étaient entrées dans l'enceinte, s'en prenant ensuite à un agent de sécurité, une serveuse, et provoquant des dégâts matériels. Le tribunal judiciaire a infligé les sanctions. Deux des trois supporters ont été condamnés à verser 900 euros de dommages et intérêts au FC Nantes. Jonathan O., âgé de 30 ans, Julien R., de 31 ans, et Miles R., de 22 ans, ont écopé d'une interdiction d'un an d'assister à des manifestations sportives.

Des dommages et intérêts pour deux des prévenus

Miles R. a été condamné à six mois de prison avec sursis pour dégradations et violences en réunion. Des peines considérées "démesurées" par son avocat, Me Aristote Toussaint, qui s'est exprimé auprès de l'AFP. Les prévenus poursuivis pour des violences à l'encontre de l'agent de sécurité et de la serveuse travaillant au bar du stade ont eux été condamnés par le tribunal à verser respectivement 1 000 et 800 euros de dommages et intérêts. Lors du procès, Jonathan O. engagé contre Waldemar Kita, propriétaire et président du club depuis 2007, avait expliqué vivre comme un "manque de respect" le fait que des proches de la direction aient récupéré et apporté au stade le cercueil du "FC Kita". Un faux cercueil mis à terre près du stade par des supporters, une semaine avant les faits, afin de se mobiliser contre la famille Kita.