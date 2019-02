FC Barcelone - FC Séville : Le match de tous les dangers

Le deuxième de Liga rencontre le quatrième. Une affiche en haute altitude qui pourrait bien être l’un des tournants de cette fin de saison. Le FC Barcelone (66 points) n’est qu’à deux longueurs du rival et leader madrilène, qui compte un match en moins. Une victoire lui permettrait de mettre la pression sur le Real Madrid qui joue plus tard dans la soirée de mercredi à Leganés. Du côté andalou, une mauvaise série durant le mois de mars a plombé les maigres espoirs de titre. Avec trois points de retard sur les Colchoneros, la séduisante équipe sévillane jouera très gros sur la pelouse du Camp Nou.

Le FC Séville en chute libre



Cinq matchs sans victoire. Trois points pris sur douze possibles. Autant de contre-performances qui ont définitivement éloigné les Andalous de la course au titre en Liga. Ajoutez à cela une élimination en 8èmes de finale de Ligue des Champions, et vous obtenez un mois de mars chaotique pour Séville. En cause notamment : l’attaque. En mars, l’ancien club de Frédéric Kanouté a inscrit quatre buts en cinq matchs…

C’est la 16ème attaque du championnat espagnol sur cette période. La dernière rencontre contre Gijón s’est soldée sur un 0-0 malgré un festival d’occasions pour les joueurs de Sampaoli. Dernier coup dur en date pour le FC Séville ? Le départ de son directeur sportif, Monchi, l’un des meilleurs dénicheurs de talents du continent après 17 ans de bons et loyaux services.

13 players sporting director Monchi bought for peanuts and sold for 💰💰💰 - https://t.co/XszRDtQr6h



One of the best in the business. 👊 pic.twitter.com/VkTl56Pyas — Squawka Football (@Squawka) March 30, 2017

En difficulté en début d’année, le FC Barcelone va lui beaucoup mieux. Les chiffres sont là pour le confirmer : 26 buts en six matchs (cinq victoires) sur le mois de mars et début avril. La seule ombre au tableau reste cette défaite contre le Deportivo La Corogne après la fameuse « remuntada » face au PSG. La « MSN » s’est particulièrement montrée performante avec 17 buts repartis de façon équivalente (6 Suarez et Messi, 5 Neymar).

Le « N » de la « MSN » vient d’ailleurs d’inscrire son 100ème but (en 177 matchs) avec le Barça. Si les Blaugrana sont plus tranchants offensivement, ils restent tout de même friables défensivement. Attention donc à ne pas relancer une équipe du FC Séville revancharde et désireuse de retrouver sa verve offensive. Car pour le FC Barcelone aussi, la défaite est à proscrire.