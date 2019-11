Europe : Racisme, quels pays européens sont les plus touchés ?

I’m sick and tired to see these images over and over! When is it going to stop!!? #SayNoToRacism @KNVB @OnsOranje @UEFA what we going to do? Specially with the upcoming @EURO2020 pic.twitter.com/DUt0y2h8IA

— Memphis Depay (@Memphis) November 17, 2019

Des mesures pour quels effets ?

Que ce soit en Italie, aux Pays-Bas, ou encore en Bulgarie, le racisme ne cesse de faire parler de lui dernièrement sur les terrains de football. Pendant la dernière trêve internationale, c’est en effet un cas en seconde division batave qui a fait beaucoup parler. Joueur de l’Excelsior Rotterdam, Ahmad Mendes Moreira a été la cible d’insultes racistes lors d’un match contre Den Bosch. Un cas qui a notamment vu les deux Néerlandais Memphis Depay et Georginio Wijnaldum monter au créneau pour un incident devenu trop régulier. Quelques jours plus tôt, c’est du côté de l’Italie, et plus précisément à Vérone, que Mario Balotelli avait été, lui, au cœur d’une nouvelle polémique sur le sujet. Encore avant cela, la Bulgarie, lors d’un match comptant pour les qualifications de l’Euro 2020 contre l’Angleterre, et Cagliari, avec Romelu Lukaku pris pour cible, avaient été le théâtre d’autres débordements courant septembre et octobre. Des derniers mois particulièrement durs pour le milieu du football touché de plein fouet. Si certains pays, comme l’Italie, ont été particulièrement frappés dernièrement, ce fléau s'abat l’Europe entière.Cet été, l’Angleterre et la Russie se sont signalés pour de mauvaises raisons. En août, ce sont en effet Paul Pogba et Kurt Zouma notamment qui ont été victimes d’insultes sur les réseaux sociaux, suite à leurs prestations sur un terrain. Pour sa part, Malcom, fraîchement débarqué au Zénith Saint-Pétersbourg, a failli rapidement regretter son choix à la suite d’un accueil peu sympathique d’une partie de ses nouveaux supporters. Pour sa part, la France n’est pas en reste avec un cas récent à Dijon à l’encontre de Prince Gouano, en avril dernier. Face à une situation qui semble empirer plus qu’autre chose, Yaya Touré n’a pas mâché ses mots. « Le racisme ? Les gens de la FIFA s’en fichent de toute façon, ils en parlent mais ça continue. Je n’ai pas envie de dire que je ne suis pas inquiet. Je suis inquiet. Ça me met en rogne », a récemment expliqué l’Ivoirien à l’AFP. Pour agir contre le racisme, différentes actions ont été menées ce week-end, avec notamment un maillot spécial de l’Eintracht Francfort lors de sa rencontre de Bundesliga ou encore des matchs neutralisés pendant une minute aux Pays-Bas. Reste à savoir si ces mesures auront un réel effet sur les mentalités.