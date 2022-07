Euro : Si les Bleues passent, ce sera l'Allemagne

Trois montants. L'Autriche, équipe surprise de cet Euro, n'a pas pu aller plus loin que les quarts de finale après avoir échoué trois fois sur les montants de la gardienne allemande. La Mannschaft n'a longtemps tenu qu'un score minimal avant de faire le break en toute fin de match (2-0) et on comprend mieux pourquoi ces Autrichiennes avaient donné du fil à retordre à l'Angleterre lors du match d'ouverture (1-0) et surtout avaient éliminé la Norvège lors de l'ultime match de poule décisif (1-0). Elles ont d'abord frappé le poteau sur une première reprise de la tête (13eme), avant de voir Lina Magull ouvrir le score dès la première occasion de la Mannschaft (25eme) puis Svenja Huth buter en angle fermé sur leur gardienne pour éviter le 2-0 juste avant la pause (43eme).



A la reprise, en quatre minutes, c'est alors que Barbara Dunst a fracassé la barre d'une sublime frappe très lointaine (53eme) et que Sarah Puntigam a touché à son tour le poteau (57eme). C'en était trop pour les Autrichiennes, qui ont elles aussi eu un peu de réussite puisque Klara Bühl a également trouvé la transversale (79eme) en attendant le coup de grâce d'Alexandra Popp, qui a contré victorieusement le dégagement de la gardienne autrichienne (2-0, 90eme). Les Bleues savent donc, deux jours avant leur quart de finale face aux Pays-Bas, quel sera leur potentiel adversaire la semaine prochaine (le mercredi 27) pour une place en finale. Mais c'est aller bien vite en besogne, nous répondraient à forte raison Corinne Diacre et toutes ses joueuses.