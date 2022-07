Euro : Les Anglaises écrasent la Suède et joueront leur finale à Wembley

Ce 4-0 est sans doute cher payé pour les Suédoises, qui ont touché la transversale en début de match (9eme). Mais il n'y a tout de même pas grand-chose à redire à cette nouvelle démonstration des Three Lionesses qui, cette fois, ont pu s'éviter les sueurs froides de leur quart de finale contre l'Espagne remporté en prolongation (2-1). Toujours dans leur idée de véritable compresseur, les Anglaises ont commencé à faire fructifier leur travail de sape peu après la demi-heure de jeu grâce à la sixième réalisation de Beth Mead, la meilleure buteuse de la compétition (1-0, 34eme). Dès la reprise, Lucy Bronze a assommé la Suède (2-0, 48eme) qui espérait revenir tambour battant. Lauren Hemp a manqué le 3-0 à bout portant en envoyant le ballon à bout portant sur la barre (57eme).



Après une belle claquette de Mary Earps pour garder son "clean sheet" (65eme), Alessia Russo a inscrit alors ce qui restera peut-être comme le but du tournoi, une talonnade entre les jambes de la gardienne suédoise (3-0, 68eme). Francesca Kirby a bouclé la boucle (4-0, 76eme) pour valider une soirée définitivement de rêve, celle qui envoie donc l'Angleterre disputer dimanche la finale de son tournoi dans un Wembley qu'on attend incandescent et bien sûr à guichets fermés. Reste à savoir face à qui, l'Allemagne ou la France...