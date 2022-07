Euro : L'Autriche file en quarts en battant la Norvège

La Norvège ne s'est pas remise de la claque subie contre l'Angleterre (8-0). "Il faut jouer ce match comme si c'était le tout dernier. Il faut montrer une belle attitude. On a une très grande responsabilité de montrer un tout autre comportement que celui face à l'Angleterre. Nous sommes préparées à ça" avait prévenu Ada Hegerberg en conférence de presse d'avant-match, mais ce vendredi soir face à l'Autriche, rien n'a tourné dans le bon sens. Alors que les deux équipes étaient à égalité de points au coup d'envoi, c'est l'Autriche qui a su se montrer la plus à son aise. La sélection autrichienne a ouvert la marque peu avant la mi-temps. Consécutivement à un bon ballon de Verena Hanshaw, Nicole Billa s'est élevée afin d'inscrire son premier but dans cet Euro 2022 et donner un avantage conséquent à sa formation (1-0, 37ème).

Nouveau fiasco pour la Norvège, l'Angleterre enchaîne

Conséquent et même définitif car, en seconde période, et avec la nécessité de marquer à deux reprises pour renverser la situation, la Norvège ne s'est (presque) jamais montrée capable de générer du danger. Même avec une possession plus importante, les coéquipières d'Ada Hegerberg n'ont pu cadrer que deux tirs, aux 89ème puis 92ème, comme un symbole d'un Euro à oublier. Après 2017, et une élimination en phase de groupes de l'Euro, la Norvège a revécu la même mésaventure lors de cette édition 2022. L'Autriche, elle, a su valider son ticket pour les quarts de finales, derrière l'Angleterre au classement. Car les Three Lionesses n'ont pas voulu baisser le pied pour le dernier match du groupe face à l'Irlande du Nord. Déjà qualifiées, les partenaires d' Ellen White ont dominé les débats (0-5) grâce à des réalisations de Kirby (40ème), Mead (44ème), un doublé de Russo (48ème, 54ème) et un but de Burrows contre son camp (76ème). L'Angleterre termine en tête de ce groupe A avec 9 points, devant l'Autriche (6), la Norvège (3) et l'Irlande du Nord (0).