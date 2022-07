Euro (F) : L'Angleterre arrache sa demie

Il n'a pas vraiment été question de chance. Alors, si ce n'est pas la réussite de potentielles futures championnes d'Europe, c'en est au moins la détermination qu'ont affiché les Anglaises mercredi soir face à l'Espagne. Menées 1-0 jusqu'à la 84eme minute, les Three Lionesses ont bien cru subir une terrible douche froide sur leur sol, à Brighton. Réellement challengées pour la première fois depuis le début de leur tournoi, on était très loin du 8-0 contre la Norvège. Mais que cette qualification 2-1 pour les demi-finales, arrachée en prolongation, est jouissive !



C'est Esther Gonzalez qui a ouvert le score pour la Roja en début de seconde période (54eme) et le 2-0 est assez vite passé tout près, ce qui aurait pu plier l'affaire (65eme). Contrées à deux reprises dans la surface espagnole à l'entame du dernier quart d'heure (76eme), les Anglaises craignaient d'avoir laissé passer leur chance. Mais Ella Toone est parvenue à égaliser à la 84eme minute (1-1), puis Georgia Stanway a dégainé sa plus belle partition d'une remarquable frappe lointaine (2-1, 96eme).



Privées de leurs deux stars Alexia Putellas et Jennifer Hermoso, juste avant le début du tournoi, les Espagnoles peuvent rentrer à la maison fières, en passant tout près de s'offrir le nouveau favori de cet Euro à domicile. L'Angleterre défiera donc la Suède ou la Belgique pour la première des deux demi-finales, mardi soir à Sheffield. Avec toujours ce but ultime d'aller disputer la finale à Wembley, en fin de semaine prochaine, afin de s'offrir le premier titre international de l'histoire de la sélection féminine anglaise.