Euro (F) : L'Allemagne se joue de l'Espagne

La stricte réalité est peut-être en train de rattraper l'Espagne. Difficile de perdre sur blessure ses deux stars Alexia Putellas et Jennifer Hermoso sans en souffrir... A commencer par ce choc pour la première place face à l'Allemagne, perdu 2-0 et qui va contraindre la Roja à jouer samedi sa qualification face au Danemark, victorieux de la Finlande (2-0). Un nul suffira, mais c'est surtout la perspective de retrouver l'Angleterre en quarts de finale qui souligne d'ores et déjà l'importance cruciale du classement final de ce groupe B.



Les Espagnoles, pourtant, n'ont pas démérité, développant même un jeu plus léché. Mais elles ont été froidement punies, en commençant par donner le bâton pour se faire battre. Dès la troisième minute, la gardienne Sandra Panos a dégagé directement sur Klara Buhl, qui ne s'est pas privée d'ouvrir le score. Lucia Garcia a rapidement eu l'occasion d'égaliser (10eme) mais n'a pas assez redressé sa frappe, alors qu'elle avait dribblé la gardienne allemande. Et en fin de première période, un peu contre le cours du jeu, Alexandra Popp s'est à son tour montrée parfaitement réaliste pour aggraver l'écart en faveur de la Mannschaft (2-0, 37eme).



Restait alors à Merle Frohms de s'envoler pour une magnifique parade face à Mariona Caldentey, qui avait pourtant réussi une non moins superbe volée à l'entrée de la surface (71eme), et les ultimes espoirs des Espagnoles étaient définitivement éteints alors que Mme Frappart aurait déjà pu les réduire à dix peu avant l'heure de jeu, ne sanctionnant pas une faute en position de dernière défenseuse. Au lendemain de l'incroyable démonstration anglaise, on se dirige donc de plus en plus vers des quarts de finale Angleterre - Espagne et Allemagne - Norvège. Des Allemandes qui pourraient ensuite être les adversaires des Bleues en demies, mais c'est une toute autre histoire.