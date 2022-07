Euro (F) : La Suède et les Pays-Bas ont eu chaud

Et si le groupe C était le plus serré de cet Euro ? Alors que des duos de favoris se détachent dans les deux premières poules, et possiblement encore dans celle de la France (si l'Italie se reprend), la Suède comme les Pays-Bas ont dû lutter mercredi pour venir à bout respectivement de la Suisse (2-1) et du Portugal (3-2). Les Suédoises, d'abord, ont vu leurs adversaires revenir dès l'ouverture du score en début de seconde période, Ramona Bachmann (55eme) répondant d'une magnifique frappe enroulée au but de Fridolina Rolfo (53eme) pour égaliser à 1-1. Ce n'est qu'à dix minutes de la fin que Hanna Bennison a délivré les siennes (2-1, 79eme), qui n'ont pas réussi à creuser l'écart en se voyant notamment refuser un troisième but dans les derniers instants (88eme).



Plus tard dans la soirée, c'était encore plus animé pour les Néerlandaises. Evitant d'abord la douche froide grâce à un but portugais refusé sur hors-jeu (5eme), elles ont vite mené 2-0 sur deux réalisations d'Egurrola (7eme) puis Van der Gragt (16eme) avant d'être rejointes à 2-2 contre toute attente après un penalty de Carole Costa (37eme) et un but de Diana Silva (47eme). Les Oranje ont d'abord cru éviter la gamberge, mais leur but a été à son tour refusé à la vidéo pour un hors-jeu (49eme). A l'heure de jeu, Danielle van de Donk a libéré les Néerlandaises en décochant un sublime missile sous la barre (3-2, 62eme). La lutte pour la première place, et donc le potentiel futur adversaire des Bleues en quarts de finale, s'annonce plus indécise que jamais.