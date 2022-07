Euro (F) : La Suède arrache son billet pour défier l'Angleterre

Nicky



⏰ 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧 ⏰

And breath! 😅



🇸🇪 Sweden are through to the semi-finals thanks to Linda Sembrant's late winner 🙌#WEURO2022



— UEFA Women's EURO 2022 (@WEURO2022) July 22, 2022

34 tirs à 3. Ce vendredi soir, en dépit de ce tableau statistiques, la Suède aurait pu aller en prolongation malgré une nette domination face à la Belgique dans ce quart de finale. Cela s'est joué à quelques secondes près car c'est sur l'avant-dernière action de la rencontre que la sélection suédoise a été soulagée. Après un énième corner et énième arrêt deEvrard, le ballon est revenu dans les pieds de Linda Sembrant qui a su ajuster son tir pour voir le cuir finir, enfin, au fond des filets (1-0, 92ème).Avant cette délivrance survenue à l'usure, la Belgique, qui participait pour rappel à une phase finale d'un Euro pour la première fois de son histoire, n'avait eu que des miettes pour créer un exploit. Dans les buts, Evrard a repoussé les tentatives d'Angeldal (6ème) ou encore (13ème), avant que la Suède ne pense ouvrir le score par l’intermédiaire de Blackstenius (25ème), mais le but a été refusé pour un hors-jeu. Au retour des vestiaires, Evrard a continué de repousser quasiment toutes les tentatives, dont une de Blackstenius via un arrêt réflexe sur sa ligne (73ème).Finalement, le verrou des Red Flames a donc fini par craquer dans le temps additionnel, de façon logique étant donné la physionomie du match. Les Suédoises iront donc défier l'Angleterre, le pays hôte, mardi prochain à Sheffield (21 heures) en demi-finale de la compétition.