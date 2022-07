Euro (F) : La Norvège facile contre l'Irlande du Nord

Après deux victoires 6-0 pour la Norvège contre l'Irlande du Nord en qualifications, à l'aller comme au retour, on redoutait le pire pour le petit pays du Royaume-Uni. Au final, tout le monde est à peu près content : les Norvégiennes de s'imposer sans coup férir (4-1), les Nord-Irlandaises d'avoir pu fêter leur but comme il se doit. En étant menées 3-0 à la mi-temps, elles avaient vite compris qu'il n'y aurait aucune place pour un exploit, après les buts de Julie Blakstad (10eme), Leonhardsen-Maanum (13eme) et Caroline Hansen sur penalty (31eme). D'autant que la gardienne Jacqueline Burns n'a pas chômé avec plusieurs arrêts (22eme, 82eme). Seule petite fausse note pour la Norvège : Ada Hegerberg, de retour en grande compétition après cinq ans d'absence, n'a pas fait trembler les filets.



L'attaquante de l'Olympique Lyonnais, première Ballon d'Or féminin de l'histoire en 2018 et revenue cette saison d'une rupture des ligaments croisés du genou, s'est d'abord montrée altruiste en étant passeuse décisive sur le deuxième but. Puis elle a été contrée à bout portant (27eme) avant de se voir refuser le 5-1 pour un hors-jeu très limite de sa coéquipière à la passe (69eme). Auparavant, l'Irlande du Nord avait donc sauvé l'honneur au retour des vestiaires, sur une tête de Julie Nelson (3-1, 49eme), et les Norvégiennes avaient vite repris trois buts d'avance sur un coup franc de Guro Reiten, précise à l'entrée de la surface (4-1, 54eme). Comme attendu, tout est donc en place pour le choc de lundi face au pays hôte, l'Angleterre, qui devrait attribuer la première place du groupe.