Euro Espoirs: L'Allemagne en demi-finales, le Danemark et l'Autriche éliminés

Grâce à un match nul obtenu face à l'Autriche (1-1), dimanche lors de la 3e journée du groupe B, l'Allemagne est en demi-finales de l'Euro Espoirs. Malgré l'égalisation autrichienne de Kevin Danso (24e), survenue 10 minutes après l'ouverture du score de Luca Waldschmidt (14e), les Allemands terminent en tête de leur groupe, avec 7 points, juste devant le Danemark, deuxième avec 6 points.

De leur côté, les Danois, qui l'ont emporté face à la Serbie (2-0) grâce à des réalisations de Jacob Bruun Larsen (21e) et Jacob Rasmussen (51e), sont éliminés de la compétition à cause d'une différence de buts inférieure à l'Italie qui, elle, est deuxième du groupe A et peut toujours espérer finir meilleur deuxième de la compétition, synonyme de qualification dans le dernier carré (6 points chacun, +2 pour le Danemark contre +3 pour l'Italie).

Les Italiens attendent donc avec impatience le match entre la France et la Roumanie (lundi à 21h), qui scellera définitivement leur sort. Les Azzurrini doivent espérer soit une victoire des Bleuets par au moins trois buts d'écart, soit une victoire des Roumains pour se qualifier.