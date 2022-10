Euro 2024: la France hérite des Pays-Bas de l'Irlande et de la Grèce en qualifications

L'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024 se profile déjà et les tirages des éliminatoires se tenaient ce dimanche à midi du côté de Francfort. Placée dans le chapeau 2, la France est tombé sur un groupe compliqué, avec notamment la présence des Pays-Bas. La France retrouve aussi l'Irlande, la Grèce et Gibraltar. Si les deux places qualificatives semblent abordables, la première place ne sera pas si facile à atteindre.

L'Angleterre a hérité d'un groupe C relevé avec l'Italie, l'Ukraine, la Macédoine du Nord et Malte. L'Espagne de son côté retrouvera l'Écosse, la Norvège d'Haaland et la Géorgie de Kvaratskhelia. La Belgique défiera l'Autriche et la Suède.

Euro 2024 : les Bleus savent

Voici le tirage au sort complet