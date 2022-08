Euro 2022 : L'équipe-type de la compétition dévoilée

L'Euro 2022 s'est terminé par un succès de l'Angleterre face à l'Allemagne (2-1, après la prolongation), dimanche devant les 87 192 spectateurs présents à Wembley. Ce premier titre du football anglais depuis 1966 a été mis en avant dans l'équipe-type de la compétition mais dans des proportions pas si importantes que ça. En effet,Ainsi, on retrouve Mary Earps dans les buts, Leah Williamson dans l'axe central, Keira Walsh dans l'entrejeu et la co-meilleure buteuse de la compétition, Beth Mead (6 buts) en attaque.L’Allemagne est la nation la plus représentée avec 5 éléments : la latérale droit Giulia Gwinn, la défenseure centrale Marina Hegering, la milieu de terrain Lena Oberdorf et l’attaquante Klara Bühl. Alexandra Popp, malgré son forfait pour douleur musculaire en finale de la compétition, est également présente. Elle a su briller lors du tournoi avec 6 buts, dont un doublé face aux Bleues en demi-finale (2-1). Par ailleurs, l'Espagnole Aitana Bonmati est présente dans le trio du milieu.. Une belle récompense pour la joueuse âgée de 26 ans, qui a notamment su se faire remarquer par une belle grinta durant la phase de poules.