Euro 2022: L'Allemagne se promène contre le Danemark

L'Allemagne est bien lancée dans cet Euro 2022. Ce vendredi soir, quelques heures après le succès autoritaire de l'Espagne contre la Finlande (4-1), la sélection allemande a pris le dessus sur le Danemark sans avoir à trop forcer (4-0). Battues et éliminées par les Danoises il y a cinq ans en quart de finale de l'Euro, les Allemandes ont ouvert le score dès la 20ème minute à la suite d'une séquence assez maladroite côté adverse car c'est une erreur de relance de la défense danoise qui a permis à Lina Magull de marquer d'une frappe sèche (1-0, 20ème).



Avant le début du tournoi, la sélectionneuse de la Mannschaft, Martina Voss-Tecklenburg, avait affirmé que son équipe aller se "battre pour le titre" après avoir perdu de sa superbe avec deux éliminations en quarts de finale, à l'Euro 2017 et au Mondial 2019. Ses joueuses ont vraisemblablement su entendre le message en multipliant les actions dangereuses sans toutefois parvenir à inscrire le but du break avant la pause. Buteuse, Magull s'est muée en passeuse décisive lors du second acte, en trouvant la tête de Lea Schuller sur un corner (2-0, 56ème).



Avec cet avantage au score, l'Allemagne n'a eu de cesse de pousser, via un pressing souvent bien synchronisé, et a bien cru inscrire un troisième but avec Svenja Huth , avant qu'il ne soit refusé pour hors jeu (75ème). Qu'importe car quelques minutes plus tard, la récente entrante Lena Lattwein s'est chargée d'alourdir le score avec un super enchaînement contrôle-frappe consécutif à une remise d'Oberdorf (3-0, 78ème). Pour sa 115ème sélection, Alexandra Popp a elle aussi participé à la fête en reprenant de la tête un centre de Lohmann (4-0, 86ème). L'expulsion de Kühl (danemark) ne sera qu’anecdotique. Le succès final n'a rien eu d'une surprise vu la réalité du terrain : trop supérieure, l'Allemagne s'apprête à défier l'Espagne, mardi, dans un choc qui devrait logiquement peser sur la première place de ce groupe B.