Euro 2022 (F) : Les Pays-Bas et la Suède se neutralisent

Pas de vainqueur dans le choc du groupe C. Attendue, la première très grosse affiche de cet Euro féminin 2022 a vu les Pays-Bas et la Suède ne pas réussir à se départager ce samedi soir (1-1), à Bramall Lane (Sheffield). Dans un premier temps, ce duel a débuté par un premier fait de jeu avec la sortie sur blessure de la gardienne néerlandaise Sari van Veenendaal, touchée au genou droit, et remplacée par Daphne van Domselaar dès les premières minutes (22eme). Derrière, après plusieurs tentatives lointaines de part et d'autre pour Fridolina Rolfö (27eme) et Lieke Martens (28eme), c'est Jonna Andersson qui a lancé les hostilités. Après un bon travail de Kosovare Asllani côté droit, la latérale gauche suédoise était à la conclusion sur un centre au second poteau (36eme). Touchée mais pas coulée, les joueuses de l'Anglais Mark Parsons ont réagi après la pause.

Roord remet les compteurs à égalité

Cette fois, c'est grâce à un bon déboulé côté gauche de Vivianne Miedema que Jill Roord a égalisé en début de seconde période d'une frappe croisée dans la surface (52eme), après un contre favorable. Par la suite, devant 21 342 spectateurs, les deux équipes n'ont plus réussi à marquer et se quittent sur un match nul finalement assez logique. Après une première période ratée, la réaction des Oranje Leeuwinnen leur a permis d'empocher un point. Dans l'autre rencontre du groupe, le Portugal a réussi à arracher le match nul contre la Suisse (2-2). Si les joueuses du Danois Nils Nielsen ont rapidement pris les devants dans ce match, grâce à deux buts signés Coumba Sow (2eme) et Rahel Kiwic (5eme), la suite a été bien plus compliquée pour ces dernières. En seconde période, au Leigh Sports Village, les Portugaises ont inversé la situation et revenir à hauteur, Diana Gomes (58eme) et l'inévitable Jessica Silva (65eme) ont alors trompé la gardienne helvète Gaëlle Thalmann.

Précédent Le Real Madrid demande 50 millions pour Marco Asen Lire Suivant