Euro 2022 : Briser la malédiction ou rentrer à la maison pour la France

"Nouvelle compétition, nouveau groupe, d'autres joueuses: pas d'intérêt à ressasser le passé, d'autant plus quand il n'est pas bon". La sélectionneuse Corinne Diacre a bien tenté d'évacuer les mauvais souvenirs, difficile de les contourner à l'approche de ce match couperet, le premier sur la route de la finale de Wembley le 31 juillet. Depuis les Jeux olympiques de 2012, la France est restée bloquée en quarts de finale de chaque compétition, cinq fois de suite (Euro-2013, Mondial-2015, JO-2016, Euro-2017, Mondial-2019). "Passer les quarts, ce n'est pas une fin en soi. Mais étant donné que cela fait quelques années qu'on n'arrive pas à passer ce cap, c'est l'objectif de demain", a lancé vendredi la capitaine Wendie Renard. "Il faudra souffrir ensemble, prendre du plaisir ensemble, jouer, se lâcher, prendre des risques".

Un éclat déclinant

S'il y a "un peu de pression" sur les Bleues, comme l'a reconnue la milieu Grace Geyoro, il y en a encore plus sur Diacre. Le résultat du choc à Rotherham déterminera probablement l'avenir de la sélectionneuse, en fin de contrat. Et il imposera une grille de lecture, positive ou négative, de sa gestion du tournoi et, plus globalement, de la reconstruction lancée après le Mondial-2019 à la maison. La patronne des Bleues, en place depuis cinq ans, a délogé plusieurs têtes d'affiche, à commencer par son ex-capitaine Amandine Henry et la meilleure buteuse française de l'histoire, Eugénie Le Sommer, pour installer une équipe rajeunie, emballante par à-coups, crispante par instants.

Le parcours réalisé en Angleterre l'illustre: après le festival initial contre l'Italie (5-1), le jeu tricolore a délaissé le spectaculaire pour revenir à des prestations plus ordinaires, contre la Belgique (2-1) et l'Islande (1-1). Le quart de finale au New York Stadium est l'occasion d'un rebond pour une équipe de France présentée comme favorite, même sans son attaquante vedette Marie-Antoinette Katoto, opérée ce vendredi après sa grave blessure à un genou il y a huit jours.

Dans le camp d'en face, les Néerlandaises ont perdu leur capitaine et gardienne Sari van Veenendaal (épaule) et l'ailière star Lieke Martens (pied), toutes deux forfait pour le reste de l'Euro. Elles misent sur un possible retour de leur buteuse Vivianne Miedema, sortie d'isolement mercredi après avoir été touchée par le Covid-19. "Il y a une chance pour qu'elle soit disponible", mais la décision sera prise dans les heures à venir et "après nous devrons faire des choix tactiques", a déclaré le sélectionneur des "Oranjeleeuwinnen" ("les Lionnes +Oranje+"), Mark Parsons.

"La coach prend ses décisions"

Depuis plusieurs semaines, Diacre elle-même proclame son ambition d'offrir un premier titre international à l'équipe de France féminine, sans craindre que ce discours volontariste ne lui revienne comme un boomerang en cas de faux-pas. Son management a pu dérouter certaines joueuses durant le tournoi anglais, comme la milieu Sandie Toletti et surtout la défenseure Griedge Mbock, dont la place de titulaire a été remise en cause sans grande explication. "On n'en a pas forcément parlé ensemble", a répondu vendredi Renard, "c'est la coach qui prend ses décisions". "La coach n'a pas forcément besoin de se justifier sur tous ses choix. Elle est là pour faire des choix, nous on se tient prêtes", a aussi glissé Geyoro cette semaine en conférence de presse.

L'Allemagne également se tient prête. La nation la plus titrée à l'Euro avec huit sacres, dont six consécutifs entre 1995 et 2013, est armée pour remonter sur le trône et attend de pied ferme les Françaises ou les Néerlandaises, mercredi prochain en demi-finale à Milton Keynes. La Frauen-Nationalmannschaft a remporté tous ses matches, souvent largement, sans encaisser le moindre but, et ce duel aussi s'annonce comme un sacré rendez-vous avec le destin.

