Euro 2016 : 3 et 10 ans de prison pour les deux hooligans russes

Un verdict moins sévère que les réquisitions

Le verdict est tombé lors du procès tant attendu des deux supporters russes, Mikhaïl Ivkine et Pavel Kossov. Les deux hommes ont été condamnés ce lundi, par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à respectivement 3 et 10 ans de prison ferme pour avoir tabassé Andrew Bache, un supporter anglais, à Marseille, à quelques heures du match entre l'Angleterre et la Russie, lors de l'Euro 2016. Aujourd'hui et malgré le sauvetage du fan britannique par des policiers intervenus lors des violents affrontements de ce 11 juin, la victime garde des séquelles à vie. Infirme, Andrew Bache est incapable de se débrouiller tout seul et moralement, traumatisé pour le restant de ses jours par cette agression. La victime n'a aucun souvenir des événements ni même d'être allé en France. Elle n'a pas non plus eu la force (ni la capacité) d'assister au déroulement du procès. Son fils, qui a tout quitté en Australie pour s'occuper de lui, s'est déplacé pour témoigner de la souffrance terrible de son père.Le 11 juin 2016, juste avant le match entre les Anglais et les Russes, Andrew Bache profite de la ville marseillaise avant de se rapprocher vers le stade. Puis, sans qu'il ne s'en aperçoive, il est mêlé à plusieurs dizaines de supporters anglais. L'ambiance est bon enfant jusqu'à ce qu'une horde de supporters russes, organisés et armés de chaises et de parasols, fondent sur eux. Andrew Bache, très alcoolisé, ne parvient pas à prendre la fuite et se retrouve au beau milieu de ces affrontements. Plusieurs hommes agressent l'Anglais qui ne peut se défendre. Soudain, un Russe lui balance une chaise avant que d'autres font pleuvoir à nouveau les coups sur ce fan de Portsmouth. L'homme gît au sol, inconscient, presque mort. Après de longues minutes à interpeller les protagonistes, un CRS vient au secours d'Andrew Bache, dans un état très critique.Plus de quatre ans après les faits et après une longue enquête menée avec le soutien de Scotland Yard, deux hooligans russes ont notamment été désignés coupables, par les nombreuses caméras présentes, de violences ayant entraîné une infirmité permanente. Au bout d'une véritable traque, les deux hommes, Mikhaïl Ivkine et Pavel Kossov, ont été interpellés en février 2018, en Allemagne, alors qu'ils se rendaient à un match du Spartak Moscou. D'après les images décortiquées par les enquêteurs, il s'avère que le premier cité est l'auteur du coup de chaise en direction du fan et le second, celui qui a donné le coup fatal à Andrew Bache qui l'a mis K.O avant de lui remettre un coup de pied alors que l'Anglais demeurait inconscient.Vendredi, après les délibérés et alors que l'avocat général avait requis « entre 14 et 15 ans » de prison pour Kossov, soit le maximum encouru pour ce type de violences et une peine « pas supérieure à cinq ans » pour Ivkine, le verdict a été moins sévère que prévu ce lundi. Mikhaïl Ivkine a écopé de 3 ans de prison et Pavel Kossov, de 10 ans. « C'est une décision très satisfaisante, a réagi Me Julien Pinelli, l'un des avocats d'Ivkine. La cour d'assises a fait preuve de suffisamment de recul pour ne pas être submergée par l'émotion suscitée par ce dossier et a finalement retenu à l'encontre de Monsieur Ivkine les seuls faits susceptibles de lui être reprochés. » Incarcéré depuis février 2018, le prévenu, auteur du coup de chaise, devrait être remis en liberté dans les prochains jours, sa peine étant quasiment couverte par la détention provisoire. En revanche, la sentence invoquée pour Kossov est plus lourde. « C'est l'abattement et la surprise, a commenté Me Alain Duflot, son avocat. J'espérais que la cour allait tenir compte du contexte particulier, où on est dans cette ambiance absolument folle. Ce n'est pas le mec qui va agresser une vieille dame sur un trottoir sans qu'il n'y ait aucune circonstance autour de ça. Ce contexte a altéré les facultés de comportement et cognitives de monsieur Kossov. » Pour ce dernier en revanche, c'est retour à la case prison. Le Russe a dix jours pour décider s'il désire faire appel de la décision à son encontre.