Les résultats mitigés de l'Etoile sportive du Sahel ont eu raison de Roger Lemerre. Revenu aux commandes le 15 novembre dernier, le technicien français de 80 ans a décidé de quitter son poste, ainsi que l'a annonce le club basé à Sousse. « Malgré les efforts déployés par les dirigeants pour convaincre Lemerre de rester jusqu’à la fin de cette saison, ce dernier était déterminé à partir. Le Conseil d’administration du club lui témoigne sa gratitude pour le travail accompli à la tête de l’équipe première. Roger Lemerre est toujours considéré comme un grand entraineur qui a laissé une trace indélébile à l’Etoile sportive du Sahel », a expliqué la formation tunisienne, dans un communiqué posté sur sa page Facebook.



Ambitieuse au moment du lancement de la saison, l'ESS a surtout collectionné les nuls : 4 en championnat, contre une victoire dans le groupe B, et 3 en 3 matchs de poules de Ligue des Champions. Trop peu pour les supporters étoilistes, qui réclamaient du changement. C'est chose faite. L'identité du successeur de l'ancien vainqueur de l'Euro et de la CAN n'est pas encore connue.