Et les 10 joueurs nommés pour The Best sont...

Le casting est complet. Après les entraîneurs masculins et féminins puis les joueuses, la Fifa a dévoilé mercredi la liste des dix nommés pour le trophée The Best, récompensant chaque année le meilleur joueur de la saison écoulée. Un titre remporté en 2018 par Luka Modric, sacré Ballon d’or quelques semaines plus tard, qui ne fait cette fois logiquement pas partie des candidats.

Il n’y a qu’un seul Français à pouvoir espérer lui succéder au palmarès, et c’est Kylian Mbappé. Elu meilleur joueur et meilleur espoir d’une Ligue 1 dont il a terminé meilleur buteur, l’attaquant du PSG aura toutefois de la concurrence. A commencer par celles de Mohamed Salah, Sadio Mané et Virgil van Dijk, vainqueurs de la Ligue des champions avec Liverpool.

Ronaldo favori ?

Frenkie de Jong (FC Barcelone) et Matthijs de Ligt (Juventus), qui ont brillé avec l’Ajax et les Pays-Bas avant leur transfert, figurent également dans le lot, au même titre qu’Harry Kane (Tottenham), Eden Hazard (Chelsea), désormais au Real Madrid, et bien sûr les deux incontournables que sont Lionel Messi (FC Barcelone) et Cristiano Ronaldo (Juventus).

A priori, difficile de dégager un favori. Les internautes comptant pour 50% des voix (l’autre moitié est représentée par les sélectionneurs, capitaines et journalistes), "CR7" a ses chances de reconquérir The Best, puisqu’il a été sacré avec son club en Serie A et avec la Seleçao en Ligue des nations. Mais tout est ouvert à deux mois de la cérémonie, à Milan le 23 septembre.