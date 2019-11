Espoirs : Ça n'a pas traîné pour Camavinga

Français depuis une semaine



C’est un jeu de chaises musicales qui se déroule ce lundi avec les équipes de France. Suite au forfait de Blaise Matuidi pour une blessure à la côté contractée dimanche avec la Juventus Turin, Didier Deschamps a fait appel à Mattéo Guendouzi. Sélectionné avec les Espoirs, le milieu de terrain d’Arsenal avait déjà été promu chez les A il y a quelques mois après une blessure de Paul Pogba. Cette fois, il espère connaître sa première sélection avec les Bleus, surtout si les champions du monde valident leur qualification pour l’Euro 2020 dès jeudi face à la Moldavie.Guendouzi promu chez les grands, Sylvain Ripoll tient son remplaçant. Dans un communiqué, le sélectionneur des Espoirs annonce avoir fait appel à Eduardo Camavinga pour participer au rassemblement et aux deux matchs qualificatifs de l’Euro U21 contre la Géorgie (15 novembre) et la Suisse (19 novembre). Devenu un titulaire indiscutable à Rennes sous les ordres de Julien Stéphan, celui qui vient de fêter ses 17 ans connaît une ascension fulgurante et va porter pour la première fois le maillot de l’équipe de France. En effet, il n’a obtenu la nationalité française que la semaine dernière. Le début d’un avenir radieux avec les Bleus ?