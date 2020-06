Espérance-Wydad : Le TAS rendra sa décision dans « quelques semaines »

Le 29 mai dernier, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a tenu audience en vidéo-conférence à propos du litige qui oppose depuis un an le Wydad Casablanca à la Confédération africaine de football et à l’Espérance de Tunis, au sujet de la finale retour de Ligue des Champions 2019. Le verdict de la cour arbitrale ne devrait pas intervenir avant quelques semaines. « La formation arbitrale est actuellement en train de délibérer et de rédiger la décision finale (sentence arbitrale), mais cette opération prendra quelques semaines », a indiqué à rfi.fr l'instance basée en Suisse. Patience et longueur de temps...