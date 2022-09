L'ancien entraîneur des Blaugrana a sélectionné un groupe de 25 joueurs pour le dernier rassemblement avant la Coupe du monde, en novembre prochain. L'Espagne est en tête de la Ligue A2, avant ces matchs. La Suisse se rendra à Saragosse le 24 septembre, puis l'Espagne ira au Portugal trois jours plus tard. Pour l'occasion, Fati n'a pas été retenu dans les plans de Luis Enrique cette fois-ci, bien qu'il ait fait des progrès depuis son retour de blessure, avec deux buts déjà cette saison.

Luis Enrique clair sur Fati

Enrique a appelé Fati dans son groupe pour les matchs de Ligue des nations de juin, mais a choisi de ne pas l'utiliser, et il n'a pas joué pour l'équipe nationale depuis 2020. "Il est venu en juin pour se mettre dans la dynamique de groupe et avoir à nouveau des contacts, pour voir comment il était, et la vérité est qu'il était beaucoup mieux", a-t-il indiqué en conférence de presse.



"Il n'a joué qu'un seul match en tant que titulaire avec son club cette saison et cela me dit quelque chose. J'espère que nous reverrons le meilleur d'Ansu, mais aujourd'hui je ne le vois pas sur la liste. Il gagne en confiance et s'améliore après ne pas avoir joué pendant une longue période."