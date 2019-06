ES Tunis-Wydad va être rejoué !

On n'en est peut-être encore qu'au début de cette histoire à dormir debout, concernant la finale de la Ligue des champions africaine. La CAF a décidé de rejouer le match retour en Afrique du Sud et après la CAN, donc après le 19 juillet. Rappel des faits: vendredi, à Tunis (après le 1-1 de l'aller au Maroc), l'Espérance locale menait 1-0. A l'heure de jeu, les visiteurs ont égalisé, mais le but a été refusé pour un hors-jeu inexistant.

La VAR était censée être utilisée, mais elle ne fonctionnait pas. L'arbitre, dont l'Espérance Tunis ne voulait pas (le club tunisien avait envoyé une demande officielle), a arrêté la rencontre durant une heure et demie car les Marocains n'ont pas voulu reprendre. Avant de siffler la fin et de laisser les Tunisiens soulever le trophée. Mais on se doutait bien que ça ne pouvait pas en rester là...

On peut imaginer que l'Espérance devrait désormais saisir le Tribunal arbitral du sport. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, expliquait lundi sur Stad'Afric avoir été menacé par le président de l'ES Tunis "devant des témoins". "De grands présidents de clubs condamnent leurs pratiques, mais on n'a pas de preuve. Pourquoi est-ce que la VAR fonctionne partout, sauf là-bas ?"