Equipe de France : les touchantes confessions de Yoann Gourcuff sur sa vie de père au foyer

Yoann Gourcuff a quitté le monde du football depuis 2019, annonçant sa retraite cette année là. L'ancien joueur de l'équipe de France, considéré comme le successeur de Zinédine Zidane pendant un temps, a décidé d'arrêter sa carrière afin de se consacrer à sa famille et aujourd'hui, quatre ans après cette décision, Gourcuff est revenu sur ce choix. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2007 avec le Milan AC, champion de France avec les Girondins de Bordeaux en 2009 et meilleur joueur de Ligue 1 cette année là, Gourcuff est revenu auprès de Ouest-France sur l'arrêt du football et cette décision qui lui a fait du bien.

Gourcuff heureux loin du football

Apparu sur un terrain de football pour la dernière fois le 20 octobre 2018 face au LOSC, Gourcuff ne regrette absolument pas son choix d'avoir arrêté sa carrière pour se consacrer à sa famille. "J'ai basculé tout de suite vers une nouvelle organisation avec ma famille. Ma fin de carrière, je l'ai très bien vécue. Je suis revenu à ce que je suis, je maîtrise les choses. Quitter le monde du foot m'a fait beaucoup de bien", a confié l'ancien joueur de 36 ans, aujourd'hui papa de deux enfants (Maël, 7 ans, et Claudia, 4 ans). Installé dans sa maison à Ploemeur en Bretagne, Gourcuff avoue jouer au tennis mais que sa préoccupation première est l'éducation de ses enfants.

"Je fais de temps en temps des tournois dans le coin, j'essaie de m'entraîner une fois par semaine. Je fais du VTT, parfois avec mon père (Christian)", assure l'ancien milieu de terrain, qui ne "ferme la porte à rien", déclarant qu'en cas de reconversion, cela aurait lieu dans le football ou le tennis. "Si je devais faire quelque chose, ce serait de toute façon en rapport avec le foot ou le tennis. Mais pour le moment, la priorité est complètement ma famille." Voilà qui est dit !