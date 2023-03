Équipe de France (F) : Gérard Prêcheur, successeur de Corinne Diacre ?

Critiquée depuis 2017 en raison de méthodes déplaisantes, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football Corinne Diacre est dans une très mauvaise posture. Le 23 février dernier, la capitaine de la sélection tricolore et joueuse de l'OL Wendie Renard annonçait son retrait de l'équipe de France en raison de profonds désaccords avec Diacre. Quelques heures plus tard, elle était imitée par deux de ses coéquipières, Kadidatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Et ce, à quatre mois de la Coupe du monde.

Après cette bombe, le sujet a été mis sur la table lors d'une réunion exceptionnelle du Comex initialement organisée pour Noël Le Graët. Au final, il a été décidé que son sort serait scellé lors d'une prochaine réunion prévue le 9 mars. Si les rumeurs de son éviction vont bon train, Canal+ a révélé l'identité de son potentiel successeur à la tête des Bleues. Selon le média, l'actuel entraîneur du PSG féminin, Gérard Prêcheur, pourrait remplacer Corinne Diacre à son poste.