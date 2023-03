Équipe de France (F) : Corinne Diacre n'est plus la sélectionneuse des Bleues !

Si la nouvelle n'était plus réellement un secret, le comité exécutif de la Fédération française de football a tranché le sort de Corinne Diacre ce jeudi. En très mauvaise posture depuis les retraits de la capitaine de sa sélection Wendie Renard et deux de ses coéquipières, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, sur fond d'importants désaccords, Corinne Diacre a été officiellement écartée de la tête des Bleues ce jeudi.

Sur recommandation du groupe de travail composé de Jean-Michel Aulas, Marc Keller, Aline Riera et Laura Georges, le comité a tranché et décidé de démettre la sélectionneuse tricolore, en poste depuis 2017. Si ses méthodes ont été fortement critiquées depuis son arrivée, les événements de ces deux dernières semaines ont définitivement scellé son sort à cinq mois du Mondial.