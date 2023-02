Équipe de France (F) : Aulas presse pour le départ de Corinne Diacre

Depuis la semaine dernière, les coups d'éclat se multiplient au sein de l'équipe de France féminine de football. Jeudi 23 février dans l'après-midi, la capitaine de la sélection tricolore et joueuse de l'Olympique Lyonnais Wendie Renard annonçait son retrait de l'équipe en raison d'importants désaccords avec Corinne Diacre. Immédiatement, elle a reçu le soutien de plusieurs figures du football féminin et a été imitée par certaines de ses coéquipières. Depuis son arrivée à la tête des Bleues en 2017, les méthodes de Corinne Diacre ont été décriées à plusieurs reprises par les joueuses. Ce lundi, le président de l'OL Jean-Michel Aulas s'est exprimé dans les colonnes de L'Équipe sur la sélectionneuse et exhorte le Comité exécutif de la FFF à se pencher sur son avenir lors de la réunion prévue ce mardi.

"Cela me paraît difficile." a déclaré Aulas quant à l'avenir de Corinne Diacre. "Le message délivré par les meilleures joueuses françaises, qui sont parmi les meilleures du monde, la Fédération ne peut pas s'asseoir dessus (...) Corinne Diacre est là depuis six ans, il y a eu des hauts et des bas. Noël le sait très bien. Demain (mardi) au comex, il nous dira son sentiment. Moi, j'ai l'impression que l'on a avancé dans une situation de non-retour." a-t-il poursuivi.

"Quand on voit l'encadrement de cette équipe de France, on voit que ce n'est pas du tout comparable aux autres grandes équipes européennes, confirme Jean-Michel Aulas. Je sais que l'on a les meilleures joueuses d'Europe, peut-être du monde, et on n'arrive pas à avoir de résultats. Comme les échéances arrivent avec la Coupe du monde et les Jeux Olympiques à Paris, deux événements fantastiques que l'on ne peut pas louper, il faut que le comex regarde attentivement la situation et prenne des décisions. Cela me paraît obligatoire si on veut respecter les messages envoyés." a conclu le président de l'OL sur la question.