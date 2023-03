Équipe de France : Didier Deschamps pourrait refaire confiance à Pavard contre l'Irlande

Alors qu'il n'a pas rejoué depuis le premier match de l'Equipe de France à la Coupe du Monde en novembre dernier contre l'Australie (4-1), Benjamin Pavard pourrait être aligné par Didier Deschamps contre l'Irlande (20h45), selon les informations de RMC Sport.

Alors que Jules Koundé a obtenu, depuis le Mondial au Qatar, la confiance de son sélectionneur, le défenseur barcelonais pourrait être contraint de laisser un peu de temps de jeu à Benjamin Pavard. Didier Deschamps réfléchirait à faire jouer le Munichois contre l'Irlande. Si la possibilité de le voir titulaire paraît importante, le champion du Monde 2018 pourrait aussi entrer en cours de rencontre.

Auteur d'un match mitigé pour l'entrée en lice de la France en Coupe du Monde, Pavard n'a plus joué depuis. Interrogé sur la situation du défenseur en conférence de presse au moment d'annoncer sa liste, l'ancien coach de Marseille a réaffirmé n'avoir aucun problème avec son joueur. "J’ai discuté avec lui avant, pendant et après la Coupe du monde. On ne va pas revenir là-dessus, ça appartient au passé. Ce qui est important, c’est ce qu’il y a devant."