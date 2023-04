Entre City et le Real, Thierry Henry a son favori pour la demie !

Ces deux là se retrouvent. Un an après, Manchester City et le Real Madrid vont une nouvelle fois s’affronter dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Les deux principaux favoris à la victoire finale se sont défaits sans encombre du Bayern Munich et de Chelsea en quart de finale. L’an passé, les Merengue étaient venus à bout des Skyblues au terme d’une double-confrontation mémorable et d’un final de folie, les coéquipiers de Karim Benzema inscrivant trois buts dans les dernières minutes pour arracher la qualification.

Cette année, le choc s’annonce encore indécis, avec des joueurs de Pep Guardiola dans une forme exceptionnelle et un Real Madrid toujours aussi étincelant en Ligue des Champions. Difficile donc de livrer un pronostic. Pour autant, Thierry Henry voit une qualification des Citizens, portés notamment par Erling Haaland, comme il l’a confié sur le plateau de CBS : « je parie contre le Real Madrid, je pars avec Manchester City, ils atteindront la finale. » Un choix risqué pour l’ancien d’Arsenal.