Emirates Cup: Lyon retrouvera Lacazette et Arsenal

L'Olympique Lyonnais va retrouver Alexandre Lacazette le 28 juillet prochain. En effet, ce lundi, Lyon et Arsenal ont confirmé, sur leurs réseaux sociaux, qu'une rencontre entre les deux clubs avait été programmée à l'occasion de l'Emirates Cup. En 2015, dans ce même tournoi, les Lyonnais, qui n'ont pour le moment gagné aucun match dans cette compétition de pré-saison, s'étaient lourdement inclinés face aux Gunners (6-0).

See you on July 28, @OL and @FCBfrauen #EmiratesCup