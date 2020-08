Déjà frappé par le coronavirus ces dernières semaines, Al-Masry vit dans l'angoisse depuis mercredi soir. Entré en jeu une dizaine de minutes plus tôt, Ahmed Adel, le milieu de terrain offensif de la formation de Port-Saïd, s'est écroulé, victime d'un malaise, après le coup de sifflet final de la rencontre face au FC Masr (0-0). Admis en urgence dans un hôpital d'Alexandrie, le joueur a été placé sous respiration artificielle et doit subir différents examens des poumons et du cerveau. Âgé de 22 ans, Ahmed Adel faisait partie des joueurs qui avaient été testés positifs au Covid-19 au moment de la reprise du championnat. Redevenu négatif, il avait été déclaré apte pour le service par l'encadrement médical du club.