لافتة أمام نادي الزمالك اليوم pic.twitter.com/tdKHFkOAOd

— Amgad H Alghonimy (@amgadalghonimy) May 22, 2020

Le Zamalek n'en rate décidément pas une pour alimenter la rivalité avec Al-Ahly. Alors que les Diables Rouges célébraient ce vendredi le dix-neuvième anniversaire de leur désignation comme club du siècle par la Confédération africaine de football, le club présidé par Mortada Mansour (photo) a affiché sa désapprobation. « Zamalek, le vrai club du siècle avec la gloire et les accomplissements. Pas avec les compliments et le favoritisme », peut-on lire sur un grand panneau promotionnel déployé au siège du club. A noter que le message porte le logo de la CAF, et pourrait par conséquent exposer les Chevaliers Blancs à une sanction de l'instance continentale.