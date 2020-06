Egypte : Le Zamalek s'oppose à la reprise et au ministre

La décision de reprendre le championnat d'Egypte, annoncée cette semaine par le ministre des Sports, ne fait pas l'unanimité chez les présidents de club. Pour celui du Zamalek, il s'agit d'une déclaration de guerre. « Je suis très surpris de ce que le ministre a dit, avec tout le respect que je lui dois. Nous ne sommes pas comme des moutons. Les décisions concernant le football concernent le président des clubs de football, c'est la nôtre et non celle du gouvernement, a déclaré Mortada Mansour à Zamalek TV, avant de préciser ses griefs. Si les décisions venaient du gouvernement, alors c'est une intervention gouvernementale que nous refusons. Si le ministre des Sports veut remettre le titre à Al Ahly, il devrait le déclarer publiquement parce qu'il n'a remporté aucun trophée cette saison. » Et le dirigeant de conclure. « La Premier League égyptienne ne reprendra pas. 14 clubs sont contre le redémarrage, nous ne jouerons pas à cause d'une ou deux équipes. Je n'ai aucun problème à couronner Al-Ahly champion si les règles le disent. »

Pour rappel, avant l'interruption du championnat à la mi-mars, Al-Ahly occupait la tête avec 49 points et une avance de 17 points sur son adversaire le plus proche, Arab Contractors, tandis que le Zamalek pointait en quatrième position avec 31 points.