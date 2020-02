Egypte : Le Zamalek sanctionné pour avoir boycotté le derby du Caire

Double peine pour le Zamalek. Après avoir boycotté et perdu sur tapis vert le derby du Caire face à Al-Ahly (2-0), lundi, les Chevaliers Blancs se sont également vus infliger trois points de pénalité par la Fédération égyptienne de football (EFA). Le club du président Mortada Mansour devra également s'acquitter d'une amende de 200.000 livres égyptiennes d'amende (environ 11.700 euros). La position de principe des récents vainqueurs de la Supercoupe d'Afrique et de la Supercoupe d'Egypte, qui entendaient protester contre un calendrier jugé trop surchargé, leur coûte donc très cher. Leur rival local reste plus que jamais en tête de l’Egyptian Premier League.

🔴 لانسحابه من المباراة: اعتبار الأهلي فائزا 2-0 وخصم 3 نقاط أخرى من الزمالك في نهاية الموسم .... 🇪🇬🏆 #EFa #egyptian_premier_league pic.twitter.com/1xgXLkCBRN — EFA.eg (@EFA) February 26, 2020