الدوري الأصعب والمشوار الأقوى، لا يليق إلا بالزمالك. ⭐️🏹

درع الدوري يأبى الخروج من ١٠٠ عقبة ليحتفل داخل بيته من جديد. 🥳



مبروك لكل ما هو زمالكاوي، نستحقها عن جدارة! 🤍 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك#Cairo14White pic.twitter.com/djLXGkVZTU



. Le club cairote a remporté son. La défaite de Pyramids sur le terrain de Future FC (1-0), ce lundi soir pour le compte de la 32e journée, assure définitivement la première place aux Chevaliers Blancs. Plus réguliers tout au long de la saison, les hommes du Portugais Jesualdo Ferreira n'ont abandonné que deux petits points depuis leurs deux défaites d'affilée du mois de mai.Il s'agit-là dudepuis la création du club en 1911. Et la moisson 2022 n'est peut-être pas terminée : le club de la capitale reste en course pour le doublé, puisqu'il affrontera Al-Masry en quarts de finale.