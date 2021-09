🔴 توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول…⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/F1UW1fqx8o

— EFA.eg (@EFA) September 6, 2021

En football, il y a les résultats des matchs mais aussi leur contenu. Le sélectionneur de l'Égypte Hossam El-Badry vient de l'apprendre à ses dépens. Invaincu depuis sa prise de fonctions à l'été 2019 (5 victoires et 4 nuls en 9 matchs), le technicien a été limogé ce lundi par sa Fédération. Les deux premières journées des éliminatoires du Mondial 2022 ont scellé le sort de l'ancien entraîneur d'Al-Ahly. Sous sa direction, les Pharaons avaient vaincu sans convaincre l'Angola (1-0), avant de sauver in extremis un point du Gabon (1-1), dimanche à Franceville.La fadeur du jeu proposé aura été fatale au coach de 61 ans. « La Fédération égyptienne de football (EFA) tient à remercier Hossam El-Badry et son équipe technique pour le travail qu'ils ont accompli pour l'équipe nationale, lit-on dans un communiqué officiel. Nous leur souhaitons bonne chance et réussite dans leur future carrière. L'EFA décidera du nouveau staff technique de l'équipe nationale au cours des prochaines 48 heures. » Nommé à la place du Mexicain Javier Aguirre après l'échec cuisant de la CAN 2019 à domicile (élimination en huitièmes de finale, ndlr), El-Badry pourrait voir un technicien étranger lui succéder sur ce banc très convoité.