Ehab Galal et les Pharaons, c'est déjà fini. Nommé seulement en avril dernier, le sélectionneur égyptien est remercié. On reproche à l'ancien entraîneur de Pyramids FC les derniers mauvais résultats enregistrés par les Pharaons. Tout d'abord la défaite face à l'Éthiopie (2-0) en éliminatoires de la CAN 2023 puis une nouvelle gifle mardi en amical face à la Corée du Sud. L'Égypte s'était inclinée lourdement (4-1).



Galal avait pris la suite du Portugais Carlos Queiroz après la non-qualification de l'Égypte pour la Coupe du monde 2022. Dans un premier temps, la Fédération avait porté son choix sur Galal en raison des difficultés financières. Mais les performances de l'équipe ont changé la donne. L'EFA songe à un nouveau plan, avec le retour à un entraîneur expatrié. Il va falloir le trouver avant le début de la prochaine journée des éliminatoires de la CAN 2023 en septembre prochain. Carlos Queiroz aurait déjà été sondé, alors que le nom de Patrice Beaumelle est évoqué.