Historique. Al-Ahly a surclassé le Zamalek (3-5), et remporté le derby du Caire sur un score inédit, vendredi à l'occasion de la troisième journée du championnat égyptien. Vainqueurs de leurs deux premiers matchs de la saison, les deux ténors se présentaient gonflés à bloc. Après une entame plutôt à l'avantage des Chevaliers Blancs, c'est le Malien Aliou Dieng qui ouvrait le score sur une frappe lointaine (16e). Ali Maaloul (20e, sp) puis Mohamed Sherif (25e), à la conclusion d'une action collective magnifique, permettaient aux Diables Rouges de prendre le large avant de rentrer aux vestiaires.

Aliou Dieng intenable

Entré à la pause, Mostafa Fathi réduisait la marque d'une frappe splendide (51e). Mais l'espoir était de courte durée pour les hommes de Patrice Carteron : Aliou Dieng, encore lui, redonnait une large avance aux champions d'Egypte (53e). Les choses tournaient à la franche punition, quand Sherif reprenait un nouveau penalty, cette fois manqué par Maaloul, pour inscrire le cinquième but (65e). Les deux buts marqués par Zizo (80e, sp) et Bencharki (90e) ne changeaient pas grand chose à l'affaire, qui était entendue depuis bien longtemps. Au classement, Al-Ahly s'empare de la tête avec 9 points, à égalité avec Pyramids, seule autre équipe à avoir fait le plein.